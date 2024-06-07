توفيت السيدة ناديا حمدان والدة زوجة النقيب وليد موسى من كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٦ الساعة ۱۲:۰٠ في جبانة بلدة مرج الزهور - قضاء حاصبيا.

تقبل التعازي بتاريخي ٦ و ٢٠٢٤/٧/٧ في منزل أبو سميح محمد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/٨ بين صلاتي العصر والمغرب في قاعة جامع الخاشقجي - المزرعة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧٩/١٨١٥١٨.