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Published by lebarmy4 on سبت, 07/06/2024 - 20:10
توفيت السيدة ناديا حمدان والدة زوجة النقيب وليد موسى من كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٦ الساعة ۱۲:۰٠ في جبانة بلدة مرج الزهور - قضاء حاصبيا.
تقبل التعازي بتاريخي ٦ و ٢٠٢٤/٧/٧ في منزل أبو سميح محمد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/٨ بين صلاتي العصر والمغرب في قاعة جامع الخاشقجي - المزرعة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧٩/١٨١٥١٨.
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Date:
السبت, يوليو 6, 2024