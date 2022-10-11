توفيت السيدة سامية هاشم والدة زوجة كل من الرائد محمد حيدر من معهد الرتباء والنقيب موسى شاهين من لواء المشاة الخامس- الكتيبة 51.

يقام المأتم بتاريخ 9 / 11 /2022. الساعة 11.00 في جبانة بلدة حاروف- النبطية- الجنوب.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ، وبتاريخ 9 ، 10و 11 / 11 / 2022 ، في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه- جانب مبنى البلدية أو عبر الاتصال بالرائد حيدر على رقم الهاتف: 272070 /03 ، أو بالنقيب شاهين على رقم الهاتف 132998 / 70.