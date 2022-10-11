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Published by lebarmy14 on خميس, 11/10/2022 - 14:16
توفيت السيدة سامية هاشم والدة زوجة كل من الرائد محمد حيدر من معهد الرتباء والنقيب موسى شاهين من لواء المشاة الخامس- الكتيبة 51.
توفيت السيدة سامية هاشم والدة زوجة كل من الرائد محمد حيدر من معهد الرتباء والنقيب موسى شاهين من لواء المشاة الخامس- الكتيبة 51.
يقام المأتم بتاريخ 9 / 11 /2022. الساعة 11.00 في جبانة بلدة حاروف- النبطية- الجنوب.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ، وبتاريخ 9 ، 10و 11 / 11 / 2022 ، في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه- جانب مبنى البلدية أو عبر الاتصال بالرائد حيدر على رقم الهاتف: 272070 /03 ، أو بالنقيب شاهين على رقم الهاتف 132998 / 70.
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Date:
الأربعاء, نوفمبر 9, 2022