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Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 12/13/2022 - 20:45
توفيت السيدة جورجيت حبيب والدة زوجة كل من العميد الركن المتقاعد ادوار عقيقي من ضباط الجيش اللبناني والعقيد انطوان حنا رئيس فرع مخابرات منطقة بيروت.
توفيت السيدة جورجيت حبيب والدة زوجة كل من العميد الركن المتقاعد ادوار عقيقي من ضباط الجيش اللبناني والعقيد انطوان حنا رئيس فرع مخابرات منطقة بيروت.
يقام المأتم بتاريخ 14 / 12 / 2022 الساعة 15.30 في كنيسة مار عبدا وفوقا – بعبدا، ويوارى الجثمان الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 15 / 12 / 2022إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بكل من:
-العميد الركن المتقاعد ادوار عقيقي:722202 /81.
- العقيد انطوان حنا:908556 /03.
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Date:
الثلاثاء, ديسمبر 13, 2022