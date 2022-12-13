Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 12/13/2022 - 20:45

توفيت السيدة جورجيت حبيب والدة زوجة كل من العميد الركن المتقاعد ادوار عقيقي من ضباط الجيش اللبناني والعقيد انطوان حنا رئيس فرع مخابرات منطقة بيروت.
يقام المأتم بتاريخ 14 / 12 / 2022 الساعة 15.30 في كنيسة مار عبدا وفوقا – بعبدا، ويوارى الجثمان الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 15 / 12 /      2022إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بكل من:
-العميد الركن المتقاعد ادوار عقيقي:722202 /81.
- العقيد انطوان حنا:908556 /03.

 

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Date: 
الثلاثاء, ديسمبر 13, 2022