توفيت السيدة جورجيت حبيب والدة زوجة كل من العميد الركن المتقاعد ادوار عقيقي من ضباط الجيش اللبناني والعقيد انطوان حنا رئيس فرع مخابرات منطقة بيروت.

يقام المأتم بتاريخ 14 / 12 / 2022 الساعة 15.30 في كنيسة مار عبدا وفوقا – بعبدا، ويوارى الجثمان الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 15 / 12 / 2022إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بكل من:

-العميد الركن المتقاعد ادوار عقيقي:722202 /81.

- العقيد انطوان حنا:908556 /03.