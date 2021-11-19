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Published by lebarmy12 on جمعة, 11/19/2021 - 10:57
توفيت الشيخة نهاد يحي والدة زوجة كل من العميد الركن المتقاعد بسام يحي والعميد الركن المتقاعد غسان المهتار كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 16 / 11 / 2021 في بلدة عرمون – القاعة العامة.
تقبل التعازي بتاريخ 17 / 11 / 2021 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في قاعة أل يحي – عرمون، أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
- العميد الركن المتقاعد بسام يحي: 03/326362.
- العميد الركن المتقاعد غسان المهتار: 03/217730.
- إبنها ربيع: 81/070429.
- إبنها أسامة: 71/181459.
- إبنتها فاديا: ( زوجة العميد الركن المتقاعد بسام يحي): 70/826682.
- إبنتها ندى: (زوجة العميد الركن المتقاعد غسان المهتار): 71/89615.
- إبنتها سوسن: 76/586789.
- إبنتها رولا: 81/110323.
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Date:
الثلاثاء, نوفمبر 16, 2021