توفيت الشيخة نهاد يحي والدة زوجة كل من العميد الركن المتقاعد بسام يحي والعميد الركن المتقاعد غسان المهتار كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 16 / 11 / 2021 في بلدة عرمون – القاعة العامة.

تقبل التعازي بتاريخ 17 / 11 / 2021 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في قاعة أل يحي – عرمون، أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية: