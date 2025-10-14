توفيت السيدة عائدة داوود ذبيان والدة زوجة كل من العميد الركن المتقاعد طارق ابي خزام (٦۸۰۰۱۷) والعميد المتقاعد فؤاد خير (۸۲۰۰٦٥) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۰/۱٤ الساعة ۱۱,۰۰ في دار آل أبو كروم - مزرعة الشوف.

تقبل التعازي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بتواريخ ١٤ و١٥ و ۲۰۲٥/١٠/١٦ اعتبارًا من الساعة ١٦,٠٠ لغاية الساعة ۱٩,٠٠ في دار آل أبو كروم - مزرعة الشوف، وباقي أيام الأسبوع في منزل الفقيدة الكائن في مزرعة الشوف، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد فؤاد خير على رقم الهاتف الخلوي : ٠٣/٧٨٤١١٢.