- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy5 on أربعاء, 04/30/2025 - 14:27
توفيت السيدة سامية محمد الحسامي والدة زوجة كل من العميد الركن المتقاعد علي حرب (٦٩٠٠١٤) والعميد الركن المتقاعد نايف يزبك ( ٦٩٠٠٤٤) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١ عند الظهر وتوارى الثرى في جبانة الشياح - حي الجامع.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في حسينية الجامع وبتاريخَي ٢ و٢٠٢٥/٥/٣ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في جمعية التخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - قرب مركز أمن الدولة.
Ar
Date:
الأربعاء, أبريل 30, 2025