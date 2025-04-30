توفيت السيدة سامية محمد الحسامي والدة زوجة كل من العميد الركن المتقاعد علي حرب (٦٩٠٠١٤) والعميد الركن المتقاعد نايف يزبك ( ٦٩٠٠٤٤) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١ عند الظهر وتوارى الثرى في جبانة الشياح - حي الجامع.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في حسينية الجامع وبتاريخَي ٢ و٢٠٢٥/٥/٣ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في جمعية التخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - قرب مركز أمن الدولة.