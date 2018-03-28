توفيت السيدة هند الزيني عرنوس والدة زوجة كل من العميد الطبيب المتقاعد خالد صعب من ضباط الجيش اللبناني والعقيد الركن غانم هاني من لواء المشاة التاسع.

يقام المأتم بتاريخ 29 / 3 /2018 الساعة 11.00 في بلدة باتر – الشوف وتوارى الثرى في مدافن البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 30 و31 / 3 /2018 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 وبتاريخ 1 / 4 /2018 ابتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 في دار البلدة المذكورة اعلاه.