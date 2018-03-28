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Published by lebarmy8 on أربعاء, 03/28/2018 - 22:06
توفيت السيدة هند الزيني عرنوس والدة زوجة كل من العميد الطبيب المتقاعد خالد صعب من ضباط الجيش اللبناني والعقيد الركن غانم هاني من لواء المشاة التاسع.
توفيت السيدة هند الزيني عرنوس والدة زوجة كل من العميد الطبيب المتقاعد خالد صعب من ضباط الجيش اللبناني والعقيد الركن غانم هاني من لواء المشاة التاسع.
يقام المأتم بتاريخ 29 / 3 /2018 الساعة 11.00 في بلدة باتر – الشوف وتوارى الثرى في مدافن البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 30 و31 / 3 /2018 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 وبتاريخ 1 / 4 /2018 ابتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 في دار البلدة المذكورة اعلاه.
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Date:
الأربعاء, مارس 28, 2018