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Published by lebarmy16 on خميس, 01/11/2024 - 08:02
توفيت المربية هند محمد معدراني والدة زوجة كل من العميد المتقاعد حسين الحاج سليمان( 860104 ) من ضباط الجيش اللبناني والعميد أحمد نعيم من ضباط المديرية العامة لقوة الأمن الداخلي.
توفيت المربية هند محمد معدراني والدة زوجة كل من العميد المتقاعد حسين الحاج سليمان( 860104 ) من ضباط الجيش اللبناني والعميد أحمد نعيم من ضباط المديرية العامة لقوة الأمن الداخلي.
يقام المأتم بتاريخ 11 / 1 / 2024 الساعة 13.00 في مدافن بلدة بدنايل.
تقبل التعازي لغاية 14 / 1 / 2024 في منزلها الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد حسين الحاج سليمان على رقم الهاتف: 132344 / 79.
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Date:
الأربعاء, يناير 10, 2024