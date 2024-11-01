توفيت المربية هند محمد معدراني والدة زوجة كل من العميد المتقاعد حسين الحاج سليمان( 860104 ) من ضباط الجيش اللبناني والعميد أحمد نعيم من ضباط المديرية العامة لقوة الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 11 / 1 / 2024 الساعة 13.00 في مدافن بلدة بدنايل.

تقبل التعازي لغاية 14 / 1 / 2024 في منزلها الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد حسين الحاج سليمان على رقم الهاتف: 132344 / 79.