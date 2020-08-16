توفيت السيدة محسنه الزين والدة زوجة كل من العميد المتقاعد طلعت الزين من ضباط الجيش اللبناني والنقيب المتقاعد مصطفى ابو ضاهر من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 16 / 8 /2020 الساعة 17.30 في بلدة الزعرورية – الشوف، وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي على كل من رقمي الهاتف:

- العميد المتقاعد طلعت الزين 609392 /03

- النقيب المتقاعد مصطفى ابو ضاهر 443707 /03