Published by lebarmy2 on أحد, 08/16/2020 - 17:25

توفيت السيدة محسنه الزين والدة زوجة كل من العميد المتقاعد طلعت الزين من ضباط الجيش اللبناني والنقيب المتقاعد مصطفى ابو ضاهر من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 16 / 8 /2020 الساعة 17.30 في بلدة الزعرورية – الشوف، وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي على كل من رقمي الهاتف:
- العميد المتقاعد طلعت الزين 609392 /03
- النقيب المتقاعد مصطفى ابو ضاهر 443707 /03

 

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Date: 
الأحد, أغسطس 16, 2020