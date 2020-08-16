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Published by lebarmy2 on أحد, 08/16/2020 - 17:25
توفيت السيدة محسنه الزين والدة زوجة كل من العميد المتقاعد طلعت الزين من ضباط الجيش اللبناني والنقيب المتقاعد مصطفى ابو ضاهر من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة محسنه الزين والدة زوجة كل من العميد المتقاعد طلعت الزين من ضباط الجيش اللبناني والنقيب المتقاعد مصطفى ابو ضاهر من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 16 / 8 /2020 الساعة 17.30 في بلدة الزعرورية – الشوف، وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي على كل من رقمي الهاتف:
- العميد المتقاعد طلعت الزين 609392 /03
- النقيب المتقاعد مصطفى ابو ضاهر 443707 /03
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Date:
الأحد, أغسطس 16, 2020