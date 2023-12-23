- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy3 on أحد, 12/24/2023 - 08:41
توفيت السيدة مي سلمان الحكيم والدة زوجة كل من المقدم فوزي غبار من فوج الحدود البرية الرابع والمقدم وليد كمال من أركان الجيش للعمليات.
أقيم المأتم بتاريخ 22 / 12 / 2023 الساعة 13,00 في بيت حاصبيا.
تقبل التعازي بتاريخي 23 و 24 / 12 / 2023 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00 في البيت المذكور أعلاه وبتاريخ 26 / 12 / 2023 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة آل رضوان - عاليه أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
- المقدم فوزي غبار : 03/598733.
- المقدم وليد كمال : 03/862291.
Ar
Date:
السبت, ديسمبر 23, 2023