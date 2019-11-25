توفيت السيدة يُسر حيدر والدة زوجـة العقيد الإداري حسام الرفاعي من مديرية القضايا الادارية والمالية.

يُقام المأتم بتاريخ 25 / 11 / 2019 الساعة 15,00 في حسينية بلدة بدنايل، وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفــــن وبعده وبتاريخي 26و27 / 11 / 2019 في منزل زوجها السيد محمد الحاج سليمان الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.