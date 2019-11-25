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Published by lebarmy2 on ثلاثاء, 11/26/2019 - 16:25
توفيت السيدة يُسر حيدر والدة زوجـة العقيد الإداري حسام الرفاعي من مديرية القضايا الادارية والمالية.
توفيت السيدة يُسر حيدر والدة زوجـة العقيد الإداري حسام الرفاعي من مديرية القضايا الادارية والمالية.
يُقام المأتم بتاريخ 25 / 11 / 2019 الساعة 15,00 في حسينية بلدة بدنايل، وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفــــن وبعده وبتاريخي 26و27 / 11 / 2019 في منزل زوجها السيد محمد الحاج سليمان الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.
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Date:
الاثنين, نوفمبر 25, 2019