Published by lebarmy2 on ثلاثاء, 11/26/2019 - 16:25

توفيت السيدة يُسر حيدر والدة زوجـة العقيد الإداري حسام الرفاعي من مديرية القضايا الادارية والمالية.
يُقام المأتم بتاريخ 25 / 11 / 2019 الساعة 15,00 في حسينية بلدة بدنايل، وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفــــن وبعده وبتاريخي 26و27 / 11 / 2019 في منزل زوجها السيد محمد الحاج سليمان الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.

 

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Date: 
الاثنين, نوفمبر 25, 2019