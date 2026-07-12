Published by lebarmy12 on أحد, 07/12/2026 - 12:34

توفيت السيدة جورجيت نعمة سعادة والدة زوج الرائد الإداري المتقاعد جوسلين غصين (۲۰۱۲۰۰۱۱) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٢ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة مار جرجس - المطلة - الشوف.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۲.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الإثنين بتاريخ ۲۰٢٦/٧/١٣ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة القديسين مار سركيس وباخوس - الجديدة - المتن، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحبة العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٥٢٨٥٠١.

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Date: 
الأحد, يوليو 12, 2026