توفيت السيدة جورجيت نعمة سعادة والدة زوج الرائد الإداري المتقاعد جوسلين غصين (۲۰۱۲۰۰۱۱) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٢ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة مار جرجس - المطلة - الشوف.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۲.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الإثنين بتاريخ ۲۰٢٦/٧/١٣ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة القديسين مار سركيس وباخوس - الجديدة - المتن، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحبة العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٥٢٨٥٠١.