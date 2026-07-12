- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy12 on أحد, 07/12/2026 - 12:34
توفيت السيدة جورجيت نعمة سعادة والدة زوج الرائد الإداري المتقاعد جوسلين غصين (۲۰۱۲۰۰۱۱) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة جورجيت نعمة سعادة والدة زوج الرائد الإداري المتقاعد جوسلين غصين (۲۰۱۲۰۰۱۱) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٢ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة مار جرجس - المطلة - الشوف.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۲.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الإثنين بتاريخ ۲۰٢٦/٧/١٣ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة القديسين مار سركيس وباخوس - الجديدة - المتن، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحبة العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٥٢٨٥٠١.
Ar
Date:
الأحد, يوليو 12, 2026