توفيت السيدة ليلى نعمه والدة زوج العقيد الإداري سوزان روكس رئيس المجمع العسكري جونيه.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 11 / 2022 الساعة 14.00 في كنيسة سيدة الإنتقل – تنورين الفوقا.

تقبل التعازي بتاريخ 19 / 11 / 2022 قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 20 / 11 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سيدة الحبشية – غزير، أو عبر الإتصال بالضابط صاحبة العلاقة على رقم الهاتف:681974 /03 أو بالدكتور نبيل شديد على رقم الهاتف:348688 /03.