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Published by lebarmy10 on خميس, 11/17/2022 - 20:44
توفيت السيدة ليلى نعمه والدة زوج العقيد الإداري سوزان روكس رئيس المجمع العسكري جونيه.
توفيت السيدة ليلى نعمه والدة زوج العقيد الإداري سوزان روكس رئيس المجمع العسكري جونيه.
يقام المأتم بتاريخ 19 / 11 / 2022 الساعة 14.00 في كنيسة سيدة الإنتقل – تنورين الفوقا.
تقبل التعازي بتاريخ 19 / 11 / 2022 قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 20 / 11 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سيدة الحبشية – غزير، أو عبر الإتصال بالضابط صاحبة العلاقة على رقم الهاتف:681974 /03 أو بالدكتور نبيل شديد على رقم الهاتف:348688 /03.
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Date:
الخميس, نوفمبر 17, 2022