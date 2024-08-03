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Published by lebarmy3 on جمعة, 03/08/2024 - 12:29
توفيت السيدة أولغا الخوري جرجس الحمصي والدة زوج العميد الإداري المتقاعد مهى شاهين ( 920178) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة أولغا الخوري جرجس الحمصي والدة زوج العميد الإداري المتقاعد مهى شاهين ( 920178) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 9 / 3 / 2024 الساعة 15.00 في كاتدرائية القديس جاورجيوس – البترون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 10 / 3 / 2024 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكاتدرائية المذكورة.
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Date:
الجمعة, مارس 8, 2024