توفيت السيدة أولغا الخوري جرجس الحمصي والدة زوج العميد الإداري المتقاعد مهى شاهين ( 920178) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 9 / 3 / 2024 الساعة 15.00 في كاتدرائية القديس جاورجيوس – البترون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 10 / 3 / 2024 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكاتدرائية المذكورة.