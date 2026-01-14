توفيت السيدة نجاة غانم غانم والدة زوج الملازم دانيال أبو فياض من الطبابة العسكرية.

يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٥ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار الياس الحي - كفرنيس - الشوف.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٦ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة سيدة المعونات - زوق مكايل، ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٧ ابتداءً من الساعة ۱۲.۳۰ ولغاية الساعة ١٥.٠٠ في صالون كنيسة مار الياس الحي - كفرنيس - الشوف أو عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:

-الملازم دانيال أبو فياض: ٧٦/٣٥٣١٨٣

-المهندس شربل شاهين (زوج الضابط صاحبة العلاقة): ٧١/٨٩٤٤٩٤