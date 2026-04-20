توفيت السيدة تقلا يوسف شاهين والدة زوج الملازم ناتالي شرفان من منطقة جبل لبنان.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢١ الساعة ۱۳.۰٠ في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل - عين حرشة - راشيا.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الأربعاء والخميس بتاريخي ۲۲ و۲۰۲٦/٤/۲۳ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ١٩.٠٠ في الكنيسة المذكورة أو عبر الاتصال بالضابط صاحبة العلاقة على رقم الهاتف: ٧١/١٦٧١٦٤.