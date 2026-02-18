- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy5 on أربعاء, 02/18/2026 - 10:12
توفيت السيدة امون اسماعيل والدة كل من الرائد الركن مالك الأدرع من فوج المدرعات الأول والنقيب محمد الأدرع من لواء المشاة الحادي عشر.
توفيت السيدة امون اسماعيل والدة كل من الرائد الركن مالك الأدرع من فوج المدرعات الأول والنقيب محمد الأدرع من لواء المشاة الحادي عشر.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٢/١٨ الساعة ١١.٠٠ في جبانة بلدة كفرتون - أكروم - عكار.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة آل الأدرع في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:
-الرائد الركن مالك الأدرع: ٠٧٠/٤٦٥٦٠٩
-النقيب محمد الأدرع: ٧١/٦٥٩١٩٨.
Ar
Date:
الأربعاء, فبراير 18, 2026