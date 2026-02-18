توفيت السيدة امون اسماعيل والدة كل من الرائد الركن مالك الأدرع من فوج المدرعات الأول والنقيب محمد الأدرع من لواء المشاة الحادي عشر.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٢/١٨ الساعة ١١.٠٠ في جبانة بلدة كفرتون - أكروم - عكار.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة آل الأدرع في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:

-الرائد الركن مالك الأدرع: ٠٧٠/٤٦٥٦٠٩

-النقيب محمد الأدرع: ٧١/٦٥٩١٩٨.