توفيت السيدة عدرا حنا اسحق والدة كل من الرائد الشهيد (شهيد شرف) غسان أسعد من ضباط الجيش اللبناني والرائد المتقاعد نديم أسعد من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ووالدة زوجة العميد الركن المتقاعد إبراهيم سمعان جرجس من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 12 / 2 / 2023 الساعة 12.00 في كنيسة مار ميخائيل - بيت الشعار والحضيرة وتوارى الثرى في مدفن العائلة - ممنع - عكار.

تقبل التعازي بتاريخ 14 / 2 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف:

- العميد الركن المتقاعد إبراهيم سمعان جرجس:03/282822.

- الرائد المتقاعد نديم أسعد:03/210626.