توفيت السيدة فريال ساسين معربس والدة كل من الرائد ماريو حاكمه من مديرية التوجيه و الملازم الشهيد إيلي حاكمه(٢٠٠٦٠٠٨٨) من ضباط الجيش اللبناني والمعاون ماريا حاكمه من الطبابة العسكرية.

يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٥ الساعة ١٦,٠٠ في كنيسة سيدة الحبل بلا دنس القبيات - الذوق - عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إعتبارًا من الساعة ٩,٠٠ لغاية الساعة ١٩,٠٠ ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٦ إعتبارًا من الساعة ١٤,٠٠ لغاية الساعة ۱۷,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩ إعتبارًا من الساعة ١٤,٠٠ لغاية الساعة ۱۹,۰۰ في كنيسة مار الياس الحي - جورة البلوط - المتن أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:

الرائد ماريو حاكمه: ٠٣/٢٩٨٠٤١ .

المعاون ماريا حاكمه: ٧٠/١٢٣١٧٨.