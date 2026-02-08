Published by lebarmy15 on أحد, 02/08/2026 - 21:20

توفيت الشيخة ألماز الحاج والدة كل من العقيد الإداري المتقاعد حافظ شديد (٢٠٠٥۰۰۰٦) من ضباط الجيش اللبناني والنقيب الإداري وجدي شديد من لواء الدعم.
‌أُقيم المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٢/٨ الساعة ١٥.٠٠ في مقام الشيخ الفاضل - عين عطا - راشيا. 
تُقبل التعازي يومَي الإثنين والثلاثاء بتاريخَي ۹ و٢٠٢٦/۲/۱۰ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في المقام المذكور، أو عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:
-العقيد الإداري المتقاعد حافظ شدید: ۰۳/۰٥۱۷۰۰
-النقيب الإداري وجدي شديد: ٧٠/٦٥٦٦٧٨.

الأحد, فبراير 8, 2026