توفيت الشيخة ألماز الحاج والدة كل من العقيد الإداري المتقاعد حافظ شديد (٢٠٠٥۰۰۰٦) من ضباط الجيش اللبناني والنقيب الإداري وجدي شديد من لواء الدعم.

‌أُقيم المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٢/٨ الساعة ١٥.٠٠ في مقام الشيخ الفاضل - عين عطا - راشيا.

تُقبل التعازي يومَي الإثنين والثلاثاء بتاريخَي ۹ و٢٠٢٦/۲/۱۰ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في المقام المذكور، أو عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:

-العقيد الإداري المتقاعد حافظ شدید: ۰۳/۰٥۱۷۰۰

-النقيب الإداري وجدي شديد: ٧٠/٦٥٦٦٧٨.