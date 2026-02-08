- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on أحد, 02/08/2026 - 21:20
توفيت الشيخة ألماز الحاج والدة كل من العقيد الإداري المتقاعد حافظ شديد (٢٠٠٥۰۰۰٦) من ضباط الجيش اللبناني والنقيب الإداري وجدي شديد من لواء الدعم.
توفيت الشيخة ألماز الحاج والدة كل من العقيد الإداري المتقاعد حافظ شديد (٢٠٠٥۰۰۰٦) من ضباط الجيش اللبناني والنقيب الإداري وجدي شديد من لواء الدعم.
أُقيم المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٢/٨ الساعة ١٥.٠٠ في مقام الشيخ الفاضل - عين عطا - راشيا.
تُقبل التعازي يومَي الإثنين والثلاثاء بتاريخَي ۹ و٢٠٢٦/۲/۱۰ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في المقام المذكور، أو عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:
-العقيد الإداري المتقاعد حافظ شدید: ۰۳/۰٥۱۷۰۰
-النقيب الإداري وجدي شديد: ٧٠/٦٥٦٦٧٨.
Ar
Date:
الأحد, فبراير 8, 2026