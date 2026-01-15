توفيت الحاجة صبيحة طالب والدة كل من العقيد الركن أحمد ماضي من مديرية المخابرات والملازم المتقاعد علي ماضي من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

أُقيم المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٥ الساعة ١٢.٠٠ في جبانة بلدة جبشيت - النبطية.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وأيام الجمعة والسبت والأحد بتواريخ ۱٦، ۱۷ و۲۰۲٦/۱/۱۸ في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة.