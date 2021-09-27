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Published by lebarmy12 on اثنين, 09/27/2021 - 19:59
توفيت السيدة سعاد بطرس النحاس والدة كل من العقيد الركن شربل الحداد من مديرية المخابرات والعقيد الإداري بشاره الحداد من ضباط المديرية العامة لأمن الدولة.
يقام المأتم بتاريخ 27 / 9 / 2021 الساعة 15,30 في كنيسة مار الياس – عانا – البقاع الغربي.
تقبل التعازي بتاريخ 27 / 9 / 2021 إبتداءً من الساعة 13,30 ولغاية الساعة 18,00 وبتاريخ 28 / 9 / 2021 من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 29 / 9 / 2021 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة سيدة الوردية – كفرشيما، أو عبر الإتصال بالضابطين المذكورين أعلاه على أرقام الهواتف:
- العقيد الركن شربل الحداد: خلوي: 70/509060.
- العقيد الإداري بشاره الحداد: خلوي: 71/924676.
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Date:
الاثنين, سبتمبر 27, 2021