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Published by lebarmy10 on أحد, 04/16/2023 - 22:50
توفيت السيدة ميلاده شمعون والدة كل من العقيد فادي اسطفان من الطبابة العسكرية والرقيب الشهيد (شهيد شرف) جورج اسطفان.
توفيت السيدة ميلاده شمعون والدة كل من العقيد فادي اسطفان من الطبابة العسكرية والرقيب الشهيد (شهيد شرف) جورج اسطفان.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 4 / 2023 الساعة 16.00 في كاتدرائية مار جرجس الرعائية – صربا – جونية، وتوارى الثرى في مدافن العائلة – كنيسة سانت تريز – الفياضية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 18 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كاتدرائية المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 547321 /03.
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Date:
الأحد, أبريل 16, 2023