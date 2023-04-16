Published by lebarmy10 on أحد, 04/16/2023 - 22:50

توفيت السيدة ميلاده شمعون والدة كل من العقيد فادي اسطفان من الطبابة العسكرية والرقيب الشهيد (شهيد شرف) جورج اسطفان.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 4 / 2023 الساعة 16.00 في كاتدرائية مار جرجس الرعائية – صربا – جونية، وتوارى الثرى في مدافن العائلة – كنيسة سانت تريز – الفياضية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 18 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كاتدرائية المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 547321 /03.

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Date: 
الأحد, أبريل 16, 2023