توفيت السيدة ندى إبراهيم أبو رجيلي والدة كل من العميد الإداري المتقاعد حبيب أبو رجيلي (٨٣٠٢٣٧) من ضباط الجيش اللبناني والعميد الياس أبو رجيلي من مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية والمفصول إلى الغرفة العسكرية لدى جانب وزارة الدفاع الوطني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٢ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – كفرزبد.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٢ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٤ ابتداءً من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة دخول السيدة للروم الأرثوذكس – الأشرفية.