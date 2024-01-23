توفيت الحاجة صبحيه كره كلي والدة كل من العميد الإداري المتقاعد ديانا حميه (920186 ) من ضباط الجيش اللبناني والعميد المتقاعد محمد حمية من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ووالدة زوجة كل من العميد المتقاعد علي دندش (760122 ) والعميد المهندس المتقاعد ناصر حيدر ( 920067 ) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 24 / 1 / 2024 بعد صلاة الظهر في مقبرة بعلبك.

تقبل التعازي بتاريخ 25 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – خلف المديرية العامة لأمن الدولة ، أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:

- العميد الإداري المتقاعد ديانا حميه: 890790 / 71 .

- العميد المتقاعد علي دندش : 748833 / 03 .

- العميد المهندس المتقاعد ناصر حيدر : 207717 / 03 .