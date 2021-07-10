توفيت السيدة رشا رزق والدة كل من العميد الركن البحري المتقاعد جوزيف غضبان والعميد الركن المتقاعد طوني غضبان كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 10 / 2021 الساعة 15.30 في كنيسة مار اليان – راس بعلبك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أو عبر الإتصال عللى أحد رقمي الهاتف :