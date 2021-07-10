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Published by lebarmy13 on خميس, 10/07/2021 - 13:15
توفيت السيدة رشا رزق والدة كل من العميد الركن البحري المتقاعد جوزيف غضبان والعميد الركن المتقاعد طوني غضبان كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 7 / 10 / 2021 الساعة 15.30 في كنيسة مار اليان – راس بعلبك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أو عبر الإتصال عللى أحد رقمي الهاتف :
- العميد الركن البحري المتقاعد جوزيف غضبان : 310772 / 70.
- العميد الركن المتقاعد طوني غضبان : 218443 / 70.
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Date:
الخميس, أكتوبر 7, 2021