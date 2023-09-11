توفيت السيدة وداد يعقوب حزوري والدة كل من العميد الركن الطيار المتقاعد غسان شاهين ( 820186) والنقيب الشهيد سيمون شاهين (860230) ووالدة زوجة العميد الطيار المتقاعد عبدو صقر (860406) جميعهم من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 11 / 2023 الساعة 12.00 في كاتدرائية مار إسطفان الرعائية – البترون.

تقبل التعازي بتاريخ 9 / 11 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 10 / 11 / 2023 قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 وبتاريخ 11 / 11 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون رعية مار إسطفان الرعائية – البترون، وبتاريخ 10 / 11 / 2023 بعد الدفن ولغاية الساعة 17.00 في منزل العائلة – شدرة، أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:

- العميد الركن الطيار المتقاعد غسان شاهين: 143588 / 03.

- العميد الطيار المتقاعد عبدو صقر: 998760 / 70 .

- الرائد المهندس رامي شاهين(حفيدها): 999729 / 03 .