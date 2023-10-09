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Published by lebarmy4 on أحد, 09/10/2023 - 11:03
توفيت الحاجة أنيسة الحاج شحادة والدة كل من العميد الركن المتقاعد أحمد الحاج شحادة (760030) والعميد الطيار المتقاعد عماد الحاج شحادة ( 860418) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة أنيسة الحاج شحادة والدة كل من العميد الركن المتقاعد أحمد الحاج شحادة (760030) والعميد الطيار المتقاعد عماد الحاج شحادة ( 860418) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 9 / 2023 بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة شحيم – مرج علي، وتوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 11 و 12 / 9 / 2023 في منزل ولدها الدكتور عاطف الحاج شحادة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف:
- العميد الركن المتقاعد أحمد الحاج شحادة: 770102 / 03.
- العميد الطيار المتقاعد عماد الحاج شحادة: 949860 / 03.
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Date:
الأحد, سبتمبر 10, 2023