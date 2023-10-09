توفيت الحاجة أنيسة الحاج شحادة والدة كل من العميد الركن المتقاعد أحمد الحاج شحادة (760030) والعميد الطيار المتقاعد عماد الحاج شحادة ( 860418) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 9 / 2023 بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة شحيم – مرج علي، وتوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 11 و 12 / 9 / 2023 في منزل ولدها الدكتور عاطف الحاج شحادة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف:

- العميد الركن المتقاعد أحمد الحاج شحادة: 770102 / 03.

- العميد الطيار المتقاعد عماد الحاج شحادة: 949860 / 03.