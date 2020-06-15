توفيت الشيخة بهية الشوفي والدة كل من العميد الركن المتقاعد اسماعيل حمدان من ضباط الجيش اللبناني، والعميد الإداري سلمان حمدان من أركان الجيش للتخطيط.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 6 /2020 الساعة 12.00 في القاعة العامة الكائنة في بلدة الكفير – قضاء حاصبيا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة يومين في القاعة العامة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 19 / 6 /2020 في منزل العميد الإداري سلمان حمدان الكائن في عاليه حي الأرمن بناية زهر رقم (35) جانب فيلا بدر، رقم هاتف الضابط العام المذكور أعلاه (03/732884) ورقم هاتف الضابط العام المتقاعد المذكور أعلاه (03/732623).