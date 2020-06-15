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Published by lebarmy2 on اثنين, 06/15/2020 - 12:41
توفيت الشيخة بهية الشوفي والدة كل من العميد الركن المتقاعد اسماعيل حمدان من ضباط الجيش اللبناني، والعميد الإداري سلمان حمدان من أركان الجيش للتخطيط.
توفيت الشيخة بهية الشوفي والدة كل من العميد الركن المتقاعد اسماعيل حمدان من ضباط الجيش اللبناني، والعميد الإداري سلمان حمدان من أركان الجيش للتخطيط.
يقام المأتم بتاريخ 15 / 6 /2020 الساعة 12.00 في القاعة العامة الكائنة في بلدة الكفير – قضاء حاصبيا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة يومين في القاعة العامة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 19 / 6 /2020 في منزل العميد الإداري سلمان حمدان الكائن في عاليه حي الأرمن بناية زهر رقم (35) جانب فيلا بدر، رقم هاتف الضابط العام المذكور أعلاه (03/732884) ورقم هاتف الضابط العام المتقاعد المذكور أعلاه (03/732623).
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Date:
الأحد, يونيو 14, 2020