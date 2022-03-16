توفيت السيدة جليلة خليل المعلوف والدة كل من العميد الركن المتقاعد اميل منذر و العقيد المتقاعد كميل منذر كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 3 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة النجاة للروم الملكيين الكاثوليك – كفرقطرا – الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 13.00 وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه،أو عبر الاتصال بالضابطين صاحبي العلاقة على رقمي الهاتف التاليين:

-العميد الركن المتقاعد اميل منذر:906229 /03.

-العقيد المتقاعد كميل منذر: 195412 /03.