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Published by lebarmy10 on أربعاء, 03/16/2022 - 21:20
توفيت السيدة جليلة خليل المعلوف والدة كل من العميد الركن المتقاعد اميل منذر و العقيد المتقاعد كميل منذر كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة جليلة خليل المعلوف والدة كل من العميد الركن المتقاعد اميل منذر و العقيد المتقاعد كميل منذر كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 3 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة النجاة للروم الملكيين الكاثوليك – كفرقطرا – الشوف.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 13.00 وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه،أو عبر الاتصال بالضابطين صاحبي العلاقة على رقمي الهاتف التاليين:
-العميد الركن المتقاعد اميل منذر:906229 /03.
-العقيد المتقاعد كميل منذر: 195412 /03.
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Date:
الأربعاء, مارس 16, 2022