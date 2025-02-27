توفيت الحاجة سمية الحاج والدة كل من العميد الركن المتقاعد جمال الحاج (٧٤٠٠۳۸) والعميد الإداري المتقاعد محمد الحاج (۹۲٠۱٤٣) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني، والعميد المتقاعد طلال الحاج من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٨ بعد صلاة الظهر في بلدة عرمتا - قضاء جزين.

تُقبل التعازي قبل الدفن في حسينية البلدة المذكورة أعلاه وبعده في منزلها الكائن في البلدة المذكورة وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢ ابتداءً من الساعة ۱۳:۰۰ لغاية الساعة ١٦:٠٠ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء أو عبر الاتصال بأحد الأرقام التالية: