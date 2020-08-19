توفيت السيدة زاهية عبود والدة كل من العميد الركن المتقاعد حنا جروج، العميد المتقاعد جوزيف جروج كلاهما من ضباط الجيش اللبناني، العقيد الركن طوني جروج من لواء المشاة الثامن والعقيد المتقاعد جورج جروج من ضباط المديرية العامة للجمارك.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 8 / 2020 الساعة 16,00 في كنيسة النبي الياس الغيور للروم الأرثوذكس – شدرا.

تقبل التعازي عبر الإتصال بالضباط أصحاب العلاقة على أرقام الهواتف التالية: