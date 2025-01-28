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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 01/28/2025 - 14:12
توفيت السيدة مرغريت حنا والدة كل من العميد الركن المتقاعد ريمون عازار (٨٦٠١٦٠) والرائد المتقاعد مارون عازار (٢٠٠٠٠٠١٤) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة مرغريت حنا والدة كل من العميد الركن المتقاعد ريمون عازار (٨٦٠١٦٠) والرائد المتقاعد مارون عازار (٢٠٠٠٠٠١٤) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٩ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة سيدة التلة – دير القمر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٥/١/٣٠ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة مار أنطونيوس الكبير – جديدة المتن.
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Date:
الثلاثاء, يناير 28, 2025