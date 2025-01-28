Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 01/28/2025 - 14:12

توفيت السيدة مرغريت حنا والدة كل من العميد الركن المتقاعد ريمون عازار (٨٦٠١٦٠) والرائد المتقاعد مارون عازار (٢٠٠٠٠٠١٤) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٩ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة سيدة التلة – دير القمر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٥/١/٣٠ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة مار أنطونيوس الكبير – جديدة المتن.

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Date: 
الثلاثاء, يناير 28, 2025