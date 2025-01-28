توفيت السيدة مرغريت حنا والدة كل من العميد الركن المتقاعد ريمون عازار (٨٦٠١٦٠) والرائد المتقاعد مارون عازار (٢٠٠٠٠٠١٤) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٩ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة سيدة التلة – دير القمر.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٥/١/٣٠ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة مار أنطونيوس الكبير – جديدة المتن.