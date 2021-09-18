توفيت السيدة حفيظه سعد والدة كل من العميد الركن المتقاعد طلعت غطاس والعميد المتقاعد نصرت غطاس كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 9 / 2021 الساعة 11.00 في جبانة بلدة برجا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل ولدها محمد الكائن في بلدة برجا-حي زاروط أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف:

العميد الركن المتقاعد طلعت غطاس: 491641 / 03.

العميد المتقاعد نصرت غطاس: 905820 / 03.