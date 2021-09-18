Published by lebarmy16 on سبت, 09/18/2021 - 13:22

توفيت السيدة حفيظه سعد والدة كل من العميد الركن المتقاعد طلعت غطاس والعميد المتقاعد نصرت غطاس كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 9 / 2021 الساعة 11.00 في جبانة بلدة برجا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل ولدها محمد الكائن في بلدة برجا-حي زاروط أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف:
العميد الركن المتقاعد طلعت غطاس: 491641 / 03.
العميد المتقاعد نصرت غطاس: 905820 / 03.

 

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Date: 
السبت, سبتمبر 18, 2021