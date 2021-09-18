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Published by lebarmy16 on سبت, 09/18/2021 - 13:22
توفيت السيدة حفيظه سعد والدة كل من العميد الركن المتقاعد طلعت غطاس والعميد المتقاعد نصرت غطاس كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة حفيظه سعد والدة كل من العميد الركن المتقاعد طلعت غطاس والعميد المتقاعد نصرت غطاس كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 9 / 2021 الساعة 11.00 في جبانة بلدة برجا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل ولدها محمد الكائن في بلدة برجا-حي زاروط أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف:
العميد الركن المتقاعد طلعت غطاس: 491641 / 03.
العميد المتقاعد نصرت غطاس: 905820 / 03.
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Date:
السبت, سبتمبر 18, 2021