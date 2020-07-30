توفيت الحاجة عطفية يونس والدة كل من العميد الركن المتقاعد عباس نصرالله من ضباط الجيش اللبناني والعقيد محمود نصرالله من لواء المشاة الثامن.

يقام المأتم بتاريخ 30 / 7 / 2020 الساعة 15.00 في حسينية أهل البيت – عين بورضاي – بعلبك وتوارى الثرى في جبانة مدينة بعلبك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في حسينية أهل البيت في البلدة المذكورة أعلاه وعبر الإتصال على أحد أرقام الهاتف: 207149 /03 – 135198 /79 – 947778 /78 .