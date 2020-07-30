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Published by lebarmy10 on خميس, 07/30/2020 - 22:32
توفيت الحاجة عطفية يونس والدة كل من العميد الركن المتقاعد عباس نصرالله من ضباط الجيش اللبناني والعقيد محمود نصرالله من لواء المشاة الثامن.
توفيت الحاجة عطفية يونس والدة كل من العميد الركن المتقاعد عباس نصرالله من ضباط الجيش اللبناني والعقيد محمود نصرالله من لواء المشاة الثامن.
يقام المأتم بتاريخ 30 / 7 / 2020 الساعة 15.00 في حسينية أهل البيت – عين بورضاي – بعلبك وتوارى الثرى في جبانة مدينة بعلبك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في حسينية أهل البيت في البلدة المذكورة أعلاه وعبر الإتصال على أحد أرقام الهاتف: 207149 /03 – 135198 /79 – 947778 /78 .
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Date:
الخميس, يوليو 30, 2020