Published by lebarmy16 on جمعة, 08/25/2023 - 10:32

توفيت السيدة وطفة شكر والدة كل من العميد الركن المتقاعد عباس هزيمه (760102) والعميد المهندس المتقاعد محسن هزيمه (900010) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 25 / 8 / 2023 الساعة 14.00 في جبانة بلدة النبي شيت – البقاع.
تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل زوجها الكائن في بلدة سرعين الفوقا، أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف:
-    العميد الركن المتقاعد عباس هزيمه: 295887 / 03.
-    العميد المهندس المتقاعد محسن هزيمه: 794145 / 03.

Ar
Date: 
الجمعة, أغسطس 25, 2023