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Published by lebarmy16 on جمعة, 08/25/2023 - 10:32
توفيت السيدة وطفة شكر والدة كل من العميد الركن المتقاعد عباس هزيمه (760102) والعميد المهندس المتقاعد محسن هزيمه (900010) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة وطفة شكر والدة كل من العميد الركن المتقاعد عباس هزيمه (760102) والعميد المهندس المتقاعد محسن هزيمه (900010) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 25 / 8 / 2023 الساعة 14.00 في جبانة بلدة النبي شيت – البقاع.
تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل زوجها الكائن في بلدة سرعين الفوقا، أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف:
- العميد الركن المتقاعد عباس هزيمه: 295887 / 03.
- العميد المهندس المتقاعد محسن هزيمه: 794145 / 03.
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Date:
الجمعة, أغسطس 25, 2023