توفيت السيدة وطفة شكر والدة كل من العميد الركن المتقاعد عباس هزيمه (760102) والعميد المهندس المتقاعد محسن هزيمه (900010) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 8 / 2023 الساعة 14.00 في جبانة بلدة النبي شيت – البقاع.

تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل زوجها الكائن في بلدة سرعين الفوقا، أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف:

- العميد الركن المتقاعد عباس هزيمه: 295887 / 03.

- العميد المهندس المتقاعد محسن هزيمه: 794145 / 03.