توفيت السيدة بسيمة نعمة مخول والدة كل من العميد الركن المتقاعد عبدالله مخول (٨٦٠٢٦٥) والرائد المتقاعد مخائيل مخول (۲۰۰۰۰۰۲۲) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني والنقيب وائل مخول من معهد تدريب الأفراد.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/١/٧ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة القديس يوحنا - حكر الشيخ طابا - عكار.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۲.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/١/٨ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/١/٩ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في كنيسة القديس جاورجيوس - الأشرفية، أو عبر الاتصال بالضباط أصحاب العلاقة على أرقام الهواتف الآتية:

-العميد الركن المتقاعد عبدالله مخول: ٠٣/٦٣٧١٦٣.

-الرائد المتقاعد مخائيل مخول: ٠٣/٨٣٤٥٩٩.

-النقيب وائل مخول: ٧١/٠٦٣٨٦٣.