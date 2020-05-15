توفيت السيدة ادما البلعة والدة كل من العميد الركن المتقاعد كابي القاعي والعميد طبيب الأسنان اسد القاعي من لواء الحرس الجمهوري مفصول الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

يقام المأتم بتاريخ 16 / 5 / 2020 الساعة 11.00 في كنيسة سيدة البشارة العجائبية – بعبدا.

يتم تقبل التعازي عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد كابي القاعي على رقم الهاتف (683912 / 03) أو بالعميد طبيب الاسنان اسد القاعي على رقم الهاتف ( 631878 / 03)