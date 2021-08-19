توفيت الحاجة حفصة محمد بقاعي والدة كل من العميد الركن المتقاعد محمد عبيد والعميد الركن المتقاعد جمال عبيد كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 8 / 2021 الساعة 17.00 بعد صلاة العصر في مقبرة عين الجامع – طرابلس.

تقبل التعازي عبر الإتصال على رقمي الهاتف لكل من :

العميد الركن المتقاعد محمد عبيد- خلوي:003975 / 03 .

العميد الركن المتقاعد جمال عبيد- خلوي:524893 / 03 .