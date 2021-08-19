- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy4 on خميس, 08/19/2021 - 06:54
توفيت الحاجة حفصة محمد بقاعي والدة كل من العميد الركن المتقاعد محمد عبيد والعميد الركن المتقاعد جمال عبيد كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة حفصة محمد بقاعي والدة كل من العميد الركن المتقاعد محمد عبيد والعميد الركن المتقاعد جمال عبيد كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 19 / 8 / 2021 الساعة 17.00 بعد صلاة العصر في مقبرة عين الجامع – طرابلس.
تقبل التعازي عبر الإتصال على رقمي الهاتف لكل من :
- العميد الركن المتقاعد محمد عبيد- خلوي:003975 / 03 .
- العميد الركن المتقاعد جمال عبيد- خلوي:524893 / 03 .
Ar
Date:
الأربعاء, أغسطس 18, 2021