Published by lebarmy4 on خميس, 08/19/2021 - 06:54

توفيت الحاجة حفصة محمد بقاعي والدة كل من العميد الركن المتقاعد محمد عبيد والعميد الركن المتقاعد جمال عبيد كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 19 / 8 / 2021 الساعة 17.00 بعد صلاة العصر في مقبرة عين الجامع – طرابلس.
تقبل التعازي عبر الإتصال على رقمي الهاتف لكل من :

  • العميد الركن المتقاعد محمد عبيد- خلوي:003975 / 03 .
  • العميد الركن المتقاعد جمال عبيد- خلوي:524893 / 03 .

 

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Date: 
الأربعاء, أغسطس 18, 2021