توفيت الحاجة نجاح أحمد البدوي الحريري والدة كل من العميد الركن المتقاعد محمود الجمل والعقيد الشهيد نور الدين الجمل كلاهما من ضباط الجيش اللبناني والعقيد عماد الجمل من ضباط المديرية العامة لقوى أمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 30 / 11 /2019 عقب صلاة العصر في جامع البسطة التحتا وتوارى الثرى في جبانة الباشورة.

تقبل التعازي بتاريخ 1 / 12 /2019 من الساعة 10.00 لغاية الساعة 13.30 وبتاريخ 2 / 12 /2019 من الساعة 15.00 لغاية الساعة 18.00 في قاعة البرغوت – مسجد الخاشقجي (رقم هاتف العميد الركن المتقاعد محمود الجمل 03/886220)