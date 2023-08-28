توفيت السيدة جوزفين حاكمه والدة كل من العميد الركن اوليفر حاكمه من مديرية المخابرات والعميد المتقاعد ميشال حاكمه ( 850176) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 29 / 8 / 2023 الساعة 15,00 في كنيسة سيدة الحبل بلا دنس – القبيات .

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 9,00 ولغاية الساعة 18,00 وبتاريخ 30 / 8 /2023 ابتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 13,00 ومن الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 31 / 8 / 2023 ابتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة مار تقلا – الحازمية أو عبر الإتصال على الأرقام التالية :

-العميد الركن اوليفر حاكمه: خليوي : 331030 /70 .

-العميد المتقاعد ميشال حاكمه : 375143 / 70 .