توفيت الحاجة هاجر محمود شكر والدة كل من العميد الركن خالد الخطيب من لواء المشاة الثالث والعميد الركن المتقاعد نجيب الخطيب (۸۲۰۰۹٦) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٤ الساعة ١٦.٠٠ في جبانة بلدة كفر زبد - زحلة، وتوارى الثرى في مدافن العائلة في البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده للرجال في قاعة البلدة وللنساء في منزل الفقيدة الكائن في البلدة نفسها، ويومي الأحد والإثنين بتاريخي ١٥ و۲۰۲٦/٣/١٦ للرجال والنساء في منزل ابنها عمر الخطيب الكائن في بلدة كفر زبد.