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Published by lebarmy4 on ثلاثاء, 05/14/2024 - 07:05
توفيت السيدة مريم درغام والدة كل من العميد الركن فادي درغام من اللواء اللوجستي والعميد المتقاعد إلياس درغام (٨٦۰۰۱۰) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة مريم درغام والدة كل من العميد الركن فادي درغام من اللواء اللوجستي والعميد المتقاعد إلياس درغام (٨٦۰۰۱۰) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٥ الساعة ١٣:٠٠ في كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس - كفر حباب كسروان، وتوارى الثرى في مدافن العائلة في هيتلا - عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٦ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۳:۰۰ ومن الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة القديس جاورجيوس - هيتلا - عكار، وبتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٨ ابتداءً من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس - كفر حباب - كسروان، أو عبر الاتصال بالعميد الركن فادي درغام على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٤٤٩٣٨٣.
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Date:
الاثنين, مايو 13, 2024