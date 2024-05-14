توفيت السيدة مريم درغام والدة كل من العميد الركن فادي درغام من اللواء اللوجستي والعميد المتقاعد إلياس درغام (٨٦۰۰۱۰) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٥ الساعة ١٣:٠٠ في كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس - كفر حباب كسروان، وتوارى الثرى في مدافن العائلة في هيتلا - عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٦ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۳:۰۰ ومن الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة القديس جاورجيوس - هيتلا - عكار، وبتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٨ ابتداءً من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس - كفر حباب - كسروان، أو عبر الاتصال بالعميد الركن فادي درغام على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٤٤٩٣٨٣.