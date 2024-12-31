توفيت الحاجة حميدة سيور والدة كل من العميد الركن هارون سيور قائد لواء المشاة الثاني والرائد المتقاعد أحمد سيور (۲۰۰۳۰۰۰۲) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/١ عقب صلاة الظهر في مسجد الدلبة - وادي الجاموس - عكار وتوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخي ٢ و٢٠٢٥/١/٣ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة مسجد خليل الرحمن - وادي الجاموس - عكار، أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٧٣٨٤٥.