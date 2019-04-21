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Published by lebarmy13 on ثلاثاء, 04/23/2019 - 10:55
توفيت السيدة بدريه حموش والدة كل من العميد المتقاعد آصف السلوم والعميد الركن المتقاعد حيدر السلوم كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 4 / 2019 الساعة 11.00 في مسجد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، وتوارى الثرى في مقبرة الشهداء في جبانة جبل محسن.
تقبل التعازي بتاريخي 23 و 24 / 4 / 2019 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة الشهداء في مجمع الإمام الحسن المجتبى في جبل محسن.
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Date:
الأحد, أبريل 21, 2019