توفيت السيدة بدريه حموش والدة كل من العميد المتقاعد آصف السلوم والعميد الركن المتقاعد حيدر السلوم كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 4 / 2019 الساعة 11.00 في مسجد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، وتوارى الثرى في مقبرة الشهداء في جبانة جبل محسن.

تقبل التعازي بتاريخي 23 و 24 / 4 / 2019 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة الشهداء في مجمع الإمام الحسن المجتبى في جبل محسن.