توفيت الحاجة فاطمة إسماعيل والدة كل من العميد المتقاعد المتوفي فؤاد كمال(760109) والرائد المتقاعد فتحي كمال(750100) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 2 / 2024 الساعة 11.00 في حسينية بلدة النبطية.

تقبل التعازي بعد الدفن ولغاية الساعة 18.00 في منزل ولدها العميد المتقاعد المتوفي فؤاد كمال الكائن في بلدة ميفدون – شارع الملولي وبتاريخ 12 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في جمعية التخصص والتوجيه العلمي – بيروت أو عبر الإتصال بالرائد فتحي كمال على رقم الهاتف: 207261 / 71.