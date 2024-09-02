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Published by lebarmy16 on جمعة, 02/09/2024 - 18:06
توفيت الحاجة فاطمة إسماعيل والدة كل من العميد المتقاعد المتوفي فؤاد كمال(760109) والرائد المتقاعد فتحي كمال(750100) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة فاطمة إسماعيل والدة كل من العميد المتقاعد المتوفي فؤاد كمال(760109) والرائد المتقاعد فتحي كمال(750100) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 2 / 2024 الساعة 11.00 في حسينية بلدة النبطية.
تقبل التعازي بعد الدفن ولغاية الساعة 18.00 في منزل ولدها العميد المتقاعد المتوفي فؤاد كمال الكائن في بلدة ميفدون – شارع الملولي وبتاريخ 12 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في جمعية التخصص والتوجيه العلمي – بيروت أو عبر الإتصال بالرائد فتحي كمال على رقم الهاتف: 207261 / 71.
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Date:
الجمعة, فبراير 9, 2024