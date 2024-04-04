Published by lebarmy16 on خميس, 04/04/2024 - 08:01

توفيت السيدة خديجة عامودي والدة كل من العميد المتقاعد جمال المواس (٨٠٠٠٨٠) من ضباط الجيش اللبناني والعميد فادي المواس من ضباط المديرية العامة لأمن الدولة.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٤ عقب صلاة الظهر في جامع محمود بيك - التبانة - طرابلس، وتوارى الثرى في مدافن التبانة.
تقبل التعازي بتاريخي ٥ و٢٠٢٤/٤/٦ من بعد صلاة الظهر حتى الساعة ١٨:٤٥ في قاعة مسجد الوفاء - الضم والفرز طرابلس، أو عبر الاتصال على أحد الأرقام التالية:
- العميد المتقاعد جمال المواس: ٠٣/٠٠٠٨٥٠.
- العميد فادي المواس: ٠٣/٩٢٤٥٨٥.
- العميد المتقاعد عبد الله المواس (ابن شقيقتها): ٧٠/٣٩٩٢٧٧.

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Date: 
الأربعاء, أبريل 3, 2024