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Published by lebarmy16 on خميس, 04/04/2024 - 08:01
توفيت السيدة خديجة عامودي والدة كل من العميد المتقاعد جمال المواس (٨٠٠٠٨٠) من ضباط الجيش اللبناني والعميد فادي المواس من ضباط المديرية العامة لأمن الدولة.
توفيت السيدة خديجة عامودي والدة كل من العميد المتقاعد جمال المواس (٨٠٠٠٨٠) من ضباط الجيش اللبناني والعميد فادي المواس من ضباط المديرية العامة لأمن الدولة.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٤ عقب صلاة الظهر في جامع محمود بيك - التبانة - طرابلس، وتوارى الثرى في مدافن التبانة.
تقبل التعازي بتاريخي ٥ و٢٠٢٤/٤/٦ من بعد صلاة الظهر حتى الساعة ١٨:٤٥ في قاعة مسجد الوفاء - الضم والفرز طرابلس، أو عبر الاتصال على أحد الأرقام التالية:
- العميد المتقاعد جمال المواس: ٠٣/٠٠٠٨٥٠.
- العميد فادي المواس: ٠٣/٩٢٤٥٨٥.
- العميد المتقاعد عبد الله المواس (ابن شقيقتها): ٧٠/٣٩٩٢٧٧.
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Date:
الأربعاء, أبريل 3, 2024