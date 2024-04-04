توفيت السيدة خديجة عامودي والدة كل من العميد المتقاعد جمال المواس (٨٠٠٠٨٠) من ضباط الجيش اللبناني والعميد فادي المواس من ضباط المديرية العامة لأمن الدولة.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٤ عقب صلاة الظهر في جامع محمود بيك - التبانة - طرابلس، وتوارى الثرى في مدافن التبانة.

تقبل التعازي بتاريخي ٥ و٢٠٢٤/٤/٦ من بعد صلاة الظهر حتى الساعة ١٨:٤٥ في قاعة مسجد الوفاء - الضم والفرز طرابلس، أو عبر الاتصال على أحد الأرقام التالية:

- العميد المتقاعد جمال المواس: ٠٣/٠٠٠٨٥٠.

- العميد فادي المواس: ٠٣/٩٢٤٥٨٥.

- العميد المتقاعد عبد الله المواس (ابن شقيقتها): ٧٠/٣٩٩٢٧٧.