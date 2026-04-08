توفيت السيدة نهى فريد الخوري والدة كل من العميد المتقاعد طعان نصار (٨٥٠٠٧۳) من ضباط الجيش اللبناني والرائد المتقاعد حميد نصار من ضباط المديرية العامة للأمن العام.

يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٩ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار تقلا - كفر قطرا - الشوف.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٠ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة القديسة ريتا - حرش تابت - المتن.