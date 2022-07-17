توفيت الحاجة سعدى زين الدين والدة كل من العميد المتقاعد طلعت الزين من ضباط الجيش اللبناني والعقيد محمد الزين من منطقة بيروت – فرع المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 7 / 2022 بعد صلاة الظهر وتوارى الثرى في جبانة بلدة الزعرورية – إقليم الخروب.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده للرجال والنساء في منزل المختار، وبتاريخي 18 و 19 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في خلية البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعقيد محمد الزين على رقم الهاتف: 524563/03.