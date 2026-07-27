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Published by lebarmy15 on اثنين, 07/27/2026 - 15:24
توفيت السيدة تراز نصر والدة كل من العميد المتقاعد طوني النداف (٨٦٠٢٣٧) والملازم الشهيد جان النداف (٩٥٠١٦٧) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة تراز نصر والدة كل من العميد المتقاعد طوني النداف (٨٦٠٢٣٧) والملازم الشهيد جان النداف (٩٥٠١٦٧) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/۷/۲۸ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك - مجدلون - بعلبك، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ٢٠.٠٠ ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/۷/۲۹ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ٢٠.٠٠ في منزل زوجها المتوفي الكائن في بلدة مجدلون، ويومي الجمعة والسبت بتاريخي ۲۰۲٦/۷/٣١ و٢٠٢٦/۸/۱ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون كنيسة القديس سمعان الشيخ للروم الملكيين الكاثوليك - حي الفردوس - السبتية - المتن.
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Date:
الاثنين, يوليو 27, 2026