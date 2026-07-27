توفيت السيدة تراز نصر والدة كل من العميد المتقاعد طوني النداف (٨٦٠٢٣٧) والملازم الشهيد جان النداف (٩٥٠١٦٧) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/۷/۲۸ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك - مجدلون - بعلبك، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ٢٠.٠٠ ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/۷/۲۹ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ٢٠.٠٠ في منزل زوجها المتوفي الكائن في بلدة مجدلون، ويومي الجمعة والسبت بتاريخي ۲۰۲٦/۷/٣١ و٢٠٢٦/۸/۱ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون كنيسة القديس سمعان الشيخ للروم الملكيين الكاثوليك - حي الفردوس - السبتية - المتن.