Published by lebarmy15 on اثنين, 07/27/2026 - 15:24

توفيت السيدة تراز نصر والدة كل من العميد المتقاعد طوني النداف (٨٦٠٢٣٧) والملازم الشهيد جان النداف (٩٥٠١٦٧) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/۷/۲۸ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك - مجدلون - بعلبك، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ٢٠.٠٠ ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/۷/۲۹ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ٢٠.٠٠ في منزل زوجها المتوفي الكائن في بلدة مجدلون، ويومي الجمعة والسبت بتاريخي ۲۰۲٦/۷/٣١ و٢٠٢٦/۸/۱ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون كنيسة القديس سمعان الشيخ للروم الملكيين الكاثوليك - حي الفردوس - السبتية - المتن.

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Date: 
الاثنين, يوليو 27, 2026